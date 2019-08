Campania: M5s, legge Semplificazione è regalo ai cementificatori abusivi del Vesuvio

- "Pezzo dopo pezzo, abbiamo cominciato a smontare uno degli ultimi tentativi della giunta regionale e della sua maggioranza a spianarsi la strada in vista delle elezioni del 2020". Lo hanno dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino e i consiglieri e membri della Commissione Gennaro Saiello e Michele Cammarano. "L'imbarazzante disegno di legge Semplificazione, oggi all'esame della Commissione Affari Istituzionali - hanno proseguito gli esponenti del Movimento - si è rivelato fin da subito un contenitore di favori in piena regola dispensati a cementificatori, cavaioli, centri accreditati, enti di formazione, lobby e potentati di ogni genere. Approvato il vergognoso emendamento del Pd, a firma Raia (Pd), che estende la possibilità di rilascio del titolo edilizio agli edifici realizzati in piena zona rossa dopo l'entrata in vigore della legge che vietava di edificare in quell'area. Un'assurda sanatoria di stabili presumibilmente abusivi e un autentico regalo regola ai cementificatori in piena campagna elettorale. Mentre abbiamo immediatamente denunciato e fatto ritirare l'articolo che autorizzava le autorità estrattive a Caserta fino al completamento del Nuovo Policlinico e costretto la consigliera Pd Ciaramella a stralciare un emendamento che stabiliva che gli enti accreditati dal sistema sanitario regionale non fossero più tenuti a presentare alcuna dichiarazione sostitutiva di notorietà, abolendo di fatto il controllo sui centri accreditati. Abbiamo fatto ritirare l'emendamento che avrebbe penalizzato non poco le guide turistiche che hanno conseguito il patentino, in quanto stabiliva che per fare la guida sarebbe bastata la laurea in Scienze turistiche. Ritirato anche l'articolo sull'utilizzo delle risorse geotermiche, sul quale abbiamo presentato emendamento soppressivo". (segue) (Ren)