Napoli: firmato protocollo d'intesa tra comune e Soprintendenza per il decoro cittadino

- Un protocollo d'intesa tra il comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia,Belle Arti e Paesaggio di Napoli a tutela del decoro della città è stato siglato stamani in Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e dal Soprintendente, Luciano Garella, alla presenza dell'assessore al Verde urbano e allo Sport, Ciro Borriello. Il protocollo mira a definire le linee guida di indirizzo per la condivisione e lo snellimento dell'iter procedurale relativo all'esecuzione di interventi per la pulitura di superfici di beni pubblici e privati, sottoposti a vincolo, interessati da vandalismo grafico e/o affissioni abusive. Attraverso lo strumento procedurale stabilito verranno favorite le autonome iniziative degli attori che a vario titolo, anche associativo e volontario, vogliano sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale progetti di rimozione di graffiti o manifesti abusivi sulle aree sottoposte a tutela o comunque di interesse pubblico. I progetti verranno trasmessi dall'Ente comunale agli Uffici di Soprintendenza per l'autorizzazione corredati dei riferimenti anagrafici dei soggetti, liberatorie dei proprietari o detentori del bene, schede descrittive del danno e della tipologia di intervento prevista, nonché scheda di restauro redatta e firmata da un tecnico restauratore abilitato. Tutte le attività dovranno essere eseguite e/o dirette da tecnici restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, anche nel caso dovessero riguardare la pulitura superficiale di facile rimozione. (Ren)