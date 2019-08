Napoli: nominato il nuovo amministratore unico della società Napoli Servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proceduto alla firma del Decreto di nomina dell'amministratore unico della società Napoli Servizi spa, individuandolo in Salvatore Palma. La nomina di Palma ad amministratore della società totalmente partecipata dal comune è arrivata dopo le dimissioni del precedente amministratore unico Andrea de Giacomo, presentate il 19 luglio. Il 22 luglio è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di candidature volte alla nomina dell'amministratore unico della società Napoli Servizi, la cui scadenza è stata fissata per il giorno 29. Nel decreto firmato oggi dal sindaco de Magistris si legge che dalla lettura del curriculum vitae, Palma è risultato essere in possesso dei requisiti indispensabili per l'espletamento dell'incarico.(Ren)