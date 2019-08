Napoli: Borrelli (Verdi), arrestato consigliere di municipalità che aggredì Jorit

- "In seguito all'arresto e alla misura cautelare degli arresti domiciliari crediamo che Pietro Lauro, consigliere della Municipalità di Napoli Vomero-Arenella, farebbe meglio a presentare le sue dimissioni". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli commentando la notizia diffusa dal quotidiano "Cronache di Napoli". "Gli auguriamo - hanno proseguito Borrelli e Simioli - di risolvere ogni problema con la giustizia ma riteniamo che allo stato attuale la sua figura non è in alcun modo compatibile con un qualsiasi ruolo istituzionale. Già in passato aveva dimostrato di essere inadatto a tali ruoli, esternando tutto il suo essere violento e maleducato. Ci riferiamo alla vile aggressione di cui Lauro si rese protagonista quando, l'anno scorso, si rivolse con epiteti allo street artist Jorit che stava realizzando il murale raffigurante Ilaria Cucchi in via Menzinger". "Le dimissioni - hanno concluso Borrelli e Simioli - sarebbero un atto di responsabilità e di rispetto istituzionale. Un gesto che potrebbe anticipare, qualora l'ipotesi di reato lo preveda, la sospensione dai pubblici uffici". (Ren)