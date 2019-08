Acerra (Na): nuovo rinvio della Conferenza dei Servizi per il sito di stoccaggio Pantano

- Il comune di Acerra (Na) ha ottenuto un nuovo rinvio della Conferenza dei Servizi indetta per l'istanza proposta da Sapna per il rilascio dell'autorizzazione del sito di stoccaggio Pantano Acerra piazzola n. 2. Nessuna autorizzazione pertanto è stata rilasciata, mentre invece il rinvio a data da destinarsi, con la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi, la richiesta di una serie di integrazioni alla società Sapna e l'impegno della Regione Campania ad adire l'Avvocatura dello Stato in merito ad alcune eccezioni sollevate dal comune stesso. Dopo un primo rinvio ottenuto dal comune lo scorso 18 luglio, i rappresentanti dell'Ente municipale di Acerra hanno ribadito sin dall'inizio dell'incontro avvenuto oggi in Regione, il proprio parere assolutamente sfavorevole, sottolineando l'illegittimità di un'eventuale autorizzazione del sito di stoccaggio provvisorio e la nullità del procedimento amministrativo contrario a delle sentenze passate in giudicato. E' stato infatti evidenziato e ribadito che l'annullamento della autorizzazione alla costruzione del sito si estende alla società Sapna in quanto successore del Commissariato di Governo e non richiedeva l'adozione di alcun atto di esecuzione da parte del Comune. Inoltre, l'art 208 Tua non consentirebbe il rilascio della autorizzazione in sanatoria, né il frazionamento dell'impianto. Eccezioni già sollevate dal Comune nella prima Conferenza del 18 luglio 2019. In più il comune di Acerra ha fatto rilevare la violazione del termine ultimo del 26 luglio, entro il quale la Sapna doveva produrre le sue controdeduzioni e integrazione, come deciso dalla precedente Conferenza. Questo termine non è stato rispettato dalla società così da non consentire la puntuale controdeduzione. (segue) (Ren)