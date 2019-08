Acerra (Na): nuovo rinvio della Conferenza dei Servizi per il sito di stoccaggio Pantano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle controdeduzioni presentate dal comune, la Regione Campania ha anche verbalizzato di voler chiedere un parere all'Avvocatura dello Stato in merito alle eccezioni sollevate in Conferenza, rinviando ad una successiva convocazione, in data da definire, la Conferenza dei Servizi. Il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri ha così commentato: "E' evidente che tuteliamo i cittadini di Acerra attraverso il diritto, le norme, le opposizione tecniche, insomma motivazioni valide e non attraverso la politica degli annunci o delle dichiarazioni di guerra che non servono a nulla e lasciamo ad altri. Questa amministrazione dimostra con i fatti, nelle sedi opportune, senza fare alcuna propaganda politica, come si tutela davvero la Comunità, mentre c'è chi offende la città dichiarando il contrario. Noi continuiamo a lavorare in questo modo". (Ren)