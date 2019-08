Cuneo: Gabusi, treno Bra-Alba non è soppresso, ripartirà a settembre

- Non rimarranno a piedi gli studenti di Bra che utilizzano il treno delle 7,08 per raggiungere Alba in tempo per la prima ora di lezione a scuola. Lo conferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "Mi sono immediatamente attivato con l’assessore ai Trasporti Gabusi per una verifica della situazione. Il treno degli studenti non è soppresso. La corsa è stata solo sospesa in corrispondenza della chiusura delle scuole e riprenderà alla riapertura dell’anno scolastico il 9 settembre. Parallelamente si sta già lavorando per individuare un piano di trasporto che anche in futuro tuteli gli studenti e le loro famiglie". L’Agenzia della mobilità piemontese ha infatti realizzato uno studio sulla frequentazione del treno rilevando numeri che lo fanno dichiarare antieconomico e ne inducono la conseguente soppressione. Ma non nell’immediato. È stato perciò avviato un dialogo con le scuole locali per individuare una soluzione condivisa. Un posticipo degli orari di ingresso e uscita delle scuole di 5 minuti permetterebbe infatti di servire in modo efficace gli studenti, che potranno utilizzare il treno successivo, con partenza da Bra alle 7,31 e arrivo ad Alba alle 7,53. Il treno delle 7,31 è più grande e confortevole di quello precedente e potrà accogliere comodamente i circa 110-120 passeggeri lo utilizzano che quotidianamente, garantendo inoltre un tasso di puntualità molto elevato. Il posticipo dell’orario di uscita dalla scuola, infine, non dovrebbe creare particolari problemi in quanto è già attivo un treno con partenza da Alba alle ore 14,07. (segue) (Rpi)