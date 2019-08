Cuneo: Gabusi, treno Bra-Alba non è soppresso, ripartirà a settembre (2)

- "Il dialogo con le scuole è stato senz’altro positivo – sottolinea l’assessore Gabusi - e porterà ad una variazione dell’attuale orario dei treni del mattino, ma certamente non per quest’anno. Non va dimenticato che con la futura variazione gli studenti che usano il treno guadagneranno circa 20 minuti di tempo al mattino, partendo da Bra alle 7,31 invece che alle 7,08. Inoltre, servire le scuole di Alba con il treno cadenzato permetterà di utilizzare tutti i collegamenti che confluiscono nel nodo di Bra in coincidenza al minuto 30, allargando il bacino potenziale delle scuole di Alba e rendendo più efficiente la rete del traporto pubblico locale. In ogni caso, riparleremo della razionalizzazione delle corse tra Bra ed Alba solo quando le scuole saranno pronte per modificare gli orari di ingresso e uscita". L’Agenzia della mobilità piemontese ha dato la piena disponibilità a proseguire il servizio fino a quando necessario e Trenitalia ha fatto i passaggi con RFI per mantenere inalterata la frequenza del treno. (Rpi)