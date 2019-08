Alessandria: presentata candidatura per adunata Alpini 2021 (2)

- “Il raduno nazionale- ha aggiunto l’assessore Poggio- di una delle forze armate più amate del Paese, infatti, non è solo un sogno che gli alpini della sezione alessandrina accarezzano da anni, ma è anche una grandissima opportunità in termini di condivisione di valori, di spirito di aggregazione, di rafforzamento del senso di appartenenza. Anche in termini di ritorno economico per città e territorio è stato valutato da 7 a 23 volte l’investimento effettuato per la sua realizzazione, portando sul territorio tra le 300.000 e le 400.000 persone. Ecco perché da qui al giorno in cui il Consiglio Nazionale delle “penne nere” effettuerà la scelta finale, dobbiamo tutti incrociare le dita, lavorare e tifare per Alessandria!” (Rpi)