Regione Piemonte: urbanistica, meno burocrazia e più attenzione ai piccoli Comuni (2)

- Il consigliere Diego Sarno (Pd), pur apprezzando l’intenzione di snellire i tempi delle procedure, ha sottolineato la necessità di non eliminare in maniera eccessiva il sistema dei controlli sul territorio, Valter Marin (Lega) ha condiviso le parole dell’assessore sulla sburocratizzazione soprattutto a sostegno dei Comuni più piccoli. “Abbiamo iniziato bene, in un clima di collaborazione costruttiva sia con l’assessore che con i consiglieri, i lavori di questa importante Commissione – ha affermato il presidente Fava – avremo una grande attenzione per i problemi che devono affrontare ogni giorno i nostri Comuni più piccoli, soprattutto nelle zone montane. Penseremo al governo del territorio, anche alle numerose aree industriali dismesse ed a quelle commerciali, con una visione a lungo termine. Ci occuperemo anche molto del sistema dei trasporti soprattutto a livello locale, delle linee ferroviarie dismesse e dei problemi dei pendolari”. (Rpi)