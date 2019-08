Campania: approvata dal Consiglio la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 (2)

- Dopo l’intervento di Picarone, si è aperto il dibattito sul provvedimento, al quale sono intervenuti, tra gli altri, la capogruppo del M5s, Valeria Ciarambino, per la quale “con questa variazione, la Giunta regionale restituisce il maltolto effettuato con i tagli lineari al Bilancio, ma emerge con chiarezza è che non c’è alcuna visione politica né una strategia per lo sviluppo della Campania. Inoltre, viene prelevato un avanzo di amministrazione del Consiglio regionale di venti milioni di euro e non c’è chiarezza su come queste risorse verranno utilizzate". Per il consigliere Michele Cammarano (M5s): “La previsione della ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano (Sa), che è una grande speranza per il territorio, induce ad astenerci sulla variazione di bilancio”. Il capo dell’opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, ha aggiunto: “Non c’è chiarezza su come verranno utilizzati i venti milioni dell’avanzo del Consiglio. Sarebbe stato opportuno indicare come Consiglio delle finalità, devo dire che il Consiglio non ha avuto neanche la voglia le coraggio di poter indicare, almeno la Giunta, una strada d’indirizzo sull’utilizzo di queste risorse per le finalità che il Consiglio riteneva opportuno, questo è stato un altro errore”. (segue) (Ren)