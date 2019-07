Campania: domani e giovedì le sedute del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà domani dalle 12 alle 17 e giovedì dalle 11,30 alle 15,30 per l’esame dei disegni di legge: “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa ed amministrativa”, se licenziata dalle commissioni competenti, “Legge per la promozione della qualità dell’architettura”. All’ordine del giorno sono stati iscritti sette disegni di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, e del testo unificato “Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi”, se acquisito il parere della commissione Bilancio. All’ordine del giorno sono state, altresì, iscritte le seguenti mozioni: “Concessione a start up e spin off, in comodato d’uso gratuito, delle strutture di proprietà della regione Campania e dei beni confiscati o parte di essi”; “Salvaguardia dei livelli di assistenza sanitaria, sociale e occupazionale dell’Isola di Ischia e Procida – Modifica bando Asl Napoli 2 per affidamento gestione Rsa “Villa Mercede”; “Sostegno ai lavoratori di Villa Mercede”, “Iniziative a sostegno degli agricoltori campani”, “Misure per incentivare il sistema cd. Vuoto a rendere”, “Misure per incentivare il recupero dei rifiuti speciali tessili nell’ottica di economia circolare”; “Tutela dei lavoratori del servizio di vigilanza dell’Asl Napoli 3 Sud”; “Iniziative per la creazione del parco archeologico di Stabia”; “Dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale”. (segue) (Ren)