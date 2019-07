Campania: M5s, legge Semplificazione è regalo ai cementificatori abusivi del Vesuvio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resta in piedi un altro emendamento - hanno proseguito i pentastellati - a firma Marrazzo (Pd), che stabilisce che i titoli formativi possano essere riconosciuti secondo un regolamento della giunta regionale, non dando più alcun valore a commissioni terze nominate e allargando ancora di più le maglie della formazione, uno dei business più imponenti della regione, essendo di esclusiva competenza regionale. Per non scordare l'articolo 3, che vorrebbe implementare le attività a Sma Campania, in predicato di confluire nel nuovo Polo ambientale e finita in una famosa inchiesta di Fanpage, con quella della riscossione crediti. Singolare l'emendamento a firma della Fiola (Pd), figlia del presidente della Camera di Commercio, che prova ad assimilare gli scarichi di ristoranti e trattorie fino a 250 metri quadrati a quelli domestici. Misure scellerate contro le quali ci batteremo in aula per evitare che venga licenziata, ancora una volta, l'ennesima scatola di misure elettorali a firma di Vincenzo De Luca". (Ren)