Campania: Caldoro, sull'aeroporto di Salerno un errore la fusione. Servivano altre garanzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma che mestiere fate? Se siete in Aula dovete fare i consiglieri regionali e leggere le carte". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, nell'Aula del Consiglio regionale dela Campania, rivolgendosi al gruppo del Movimento 5 stelle. "Oggi - ha proseguito Caldoro - sostenete la giunta regionale che propone una ricapitalizzazione dell'aeroporto di Salerno. Quale è la vostra coerenza? Sempre contro e oggi votate a favore? Vi astenete?". Per Caldoro, che da presidente decise l'ingresso della Regione nel consorzio, è utile ricordare "che l'aeroporto è fondamentale ma è bisogna immaginare una strategia che manca. Non ci sono garanzie per la fusione con Napoli. Gesac è una grande realtà, una eccellenza sarebbe utile immaginare una rete aeroportuale integrata ma concorrenziale". Il capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale ha ricordato "io non ero per la fusione ma per un integrazione basata dal mercato. Chi difende l'autonomia di Salerno lo fa male e penalizzando l'infrastruttura". Caldoro ha contestato i Cinque stelle "vi trasformate in consulenti di Toninelli, quindi è più coerente dire che siete d'accordo sulla nuova coppia De Luca Toninelli. Se siete in Consiglio e prendete lo stipendio dovete fare i consiglieri, leggere carte e documenti". (Ren)