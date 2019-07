Campania: A. Cesaro (FI), solo Salerno nell'agenda di De Luca

- "Altro che assestamento di bilancio o programmazione, nell'agenda di De Luca e nel silenzio-assenso della sua maggioranza, c'è solo Salerno e il Salernitano". Lo ha dichiarato a margine della seduta del Consiglio regionale della campania il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro. "Da opposizione rigorosa ma di governo - ha proseguito Cesaro - abbiamo provato in tutti i modi a far comprendere le esigenze dei territori presentando proposte di buon senso frutto delle problematiche che abbiamo rilevato quotidianamente nel confronto con i cittadini: temi completamente ignorati e bocciati dal governo regionale e dalla sua maggioranza", spiega Cesaro "Una maggioranza che paradossalmente, in alcuni casi, ha persino bocciato sé stessa, come nel caso dell'emendamento sul sostegno ai malati oncologici del consigliere Longobardi. Non so fino a che punto De Luca, con questa politica salerno-clientelare potrà raccogliere consensi, quello che è certo è che, fortunatamente per la Campania che ha diritto ad essere governata da ben altra classe dirigente, siamo oramai a fine corsa". (Ren)