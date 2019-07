Napoli: Borrelli (Verdi), soddisfatti della bonifica dell'Asl in via De Roberto

- "Siamo molto soddisfatti dell'intervento di bonifica dell'Asl in via De Roberto a Napoli”. Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. “Purtroppo – ha proseguito Borrelli - come abbiamo a lungo denunciato, la strada era stata trasformata da incivili e delinquenti in una vera e propria discarica a cielo aperto. Trattandosi di una strada con poche abitazioni, posta al di sotto di una strada sopraelevata, rappresenta uno dei punti meno in vista dove sversare rifiuti in maniera illegale”. “E così - ha concluso Borelli - in varie occasioni, gli ecocriminali sono arrivati anche al punto di abbandonare rifiuti speciali o pericolosi lungo la strada". (Ren)