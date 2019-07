Campania: domani la nuova riunione del Consiglio regionale

- A seguito di quanto deciso, oggi, dalla Conferenza dei capigruppo, il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà domani dalle ore 13.30 alle ore 18.30. All’ordine del giorno: la votazione finale del regolamento “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”; le mozioni: “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati per l’esercizio 2018”; “Erogazione prestazioni macroarea specialistica ambulatoriale–branca patologia clinica”; “Attuazione dell’articolo 3-bis, comma 6 d.lgs. 502/92 e dell’articolo 35 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32”; “Attuazione misure previste con atto di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019/2021 di cui all’art. 1 c.280 della L.23/12/2005 n. 266”; “Valorizzazione del titolo di Dottore di ricerca in Campania”. Di seguito l’esame dei disegni di legge: “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa ed amministrativa” e “Legge per la promozione della qualità dell’architettura”. Inoltre, sette disegni di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, e del testo unificato “Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi”, se acquisito il parere della Commissione bilancio. (segue) (Ren)