Campania: domani la nuova riunione del Consiglio regionale (2)

- All’ordine del giorno saranno iscritte altre mozioni: “Concessione a start up e spin off, in comodato d’uso gratuito, delle strutture di proprietà della regione Campania e dei beni confiscati o parte di essi”; “Salvaguardia dei livelli di assistenza sanitaria, sociale e occupazionale dell’Isola di Ischia e Procida–Modifica bando Asl Napoli 2 per affidamento gestione Rsa “Villa Mercede”; “Sostegno ai lavoratori di Villa Mercede”, “Iniziative a sostegno degli agricoltori campani”, “Misure per incentivare il sistema cosiddetto vuoto a rendere”, “Misure per incentivare il recupero dei rifiuti speciali tessili nell’ottica di economia circolare”; “Tutela dei lavoratori del servizio di vigilanza dell’Asl Napoli 3 Sud”; “Iniziative per la creazione del parco archeologico di Stabia”; “Dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale”. (segue) (Ren)