Napoli: sequestrata area abusiva di 5mila mq in via Comunale Luce

- Gli agenti della Polizia locale dell'Uo Tutela edilizia hanno posto sotto sequestro un'area agricola di circa mq 5mila mq a Napoli, in via Comunale Luce, interessata da imponenti lavori di cementificazione, consistenti nella messa in opera di masso in cemento armato, ancora in esecuzione. L'area è stata delimitata da mura perimetrali in tufo intervallato da pilastri in cemento armato aventi imponenti altezze tra i tre e i sei metri di media da un lato e dall'altro. Sono stati realizzati, inoltre, impianti di raccolta acque piovane con relativi pozzetti di ispezione completamente abusivi. Infine, sulla stessa area è stata rilevata l'edificazione di un manufatto in legno con copertura a doppia falda spiovente alta circa 2.50 metri e avente dimensioni di circa 30 mq. Il tutto, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, in difetto di titoli. Il manufatto è stato posto in sequestro e il committente è stato deferito all'Autorità giudiziaria per i reati contestati e previsti dalla normativa specifica. (Ren)