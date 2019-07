Campania: domani al Consiglio regionale manifestazione di protesta dei navigator campani

- "Domani, in occasione del Consiglio regionale della Campania, una nostra delegazione sarà presente al centro direzionale di Napoli a partire dalle ore 11:30 al fine di mantenere viva l'attenzione sulla nostra situazione". Lo ha fatto sapere in una nota diffusa oggi una delegazione di vincitori della selezione navigator della Campania. "Venerdì 2 agosto a partire dalle ore 10 - prosegue la nota - saremo presenti a Napoli nei pressi di Palazzo Santa Lucia per esortare il Governatore campano a firmare la convenzione che consentirà ad Anpal Servizi spa di procedere alla nostra contrattualizzazione. L'obiettivo è quello di far sentire, ancora una volta, la nostra voce ed ottenere un riscontro positivo da parte della Regione Campania in merito alla nostra posizione. Come è noto, ad oggi quella campana è l'unica regione che si oppone alla contrattualizzazione dei navigator, impedendo di fatto a vincitori di regolare concorso di intraprendere il percorso di formazione e di inserimento nei Cpi regionali. Come in molteplici occasioni ribadito, noi abbiamo partecipato consapevolmente ad una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato. La nostra speranza è quella di riuscire ad ottenere un nostro diritto e di cominciare presto il nostro percorso formativo e professionale". (Ren)