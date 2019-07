Campania: Ciarambino (M5s), Estate da re e dei salernitani, stessi fornitori e nomine senza trasparenza (2)

- "Sistematicamente con i bilanci in perdita, nel 2017, ultimo dato ufficiale, tra costi e ricavi la kermesse ha fatto registrare una perdita pari a 537mila euro, sebbene l'edizione sia stata caratterizzata dalla presenza del maestro Morricone – ha continuato - Nelle forniture non c'è principio di rotazione come previsto da Anac, principio finalizzato a favorire la libera concorrenza. Sono sempre le stesse le ditte fornitrici indicate da Marzullo. Spicca, tra queste, l'associazione "Europa Impresa Musica", ovviamente di Salerno, pubblicamente denunciata da due coristi perché non pagati, sebbene le fatture all'impresa da parte di Scabec risultino tutte onorate”. “Ci troviamo al cospetto di un caso più unico che raro di manifestazione, costata ad oggi oltre 4 milioni di euro di fondi pubblici, in cui non c'è bando pubblico, non c'è mai stata alcuna manifestazione di interesse, non c'è selezione con criteri di trasparenza – ha concluso - L'ennesimo esempio di un sistema clientelare inaugurato dal governatore della Campania". (Ren)