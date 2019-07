Terra dei fuochi: incendiavano rifiuti in legno e plastica, 3 in manette nel casertano

- I carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale e i Forestali di Marcianise hanno tratto in arresto tre persone ritenute responsabili a vario titolo di trasporto e combustione illecita di rifiuti. Il provvedimento è giunto a conclusione di un’indagine della procura di Santa Maria Caputa Vetere che nel dicembre 2018 aveva già portato al sequestro di un’area in una zona adiacente al mercato ortofrutticolo di San Tammaro utilizzata per l’attività illegale di raccolta, trattamento e commercializzazione di cassette in plastica e in legno usate, nonché due autocarri utilizzati per il loro trasporto. La combustione illecita dei rifiuti avveniva su una superficie di circa 5 mq all'interno dell'area recintata, ed era gia' stato dato fuoco da poco a un altro cumulo di circa 4 mq. Nel corso di alcuni pedinamenti, i carabinieri forestali hanno individuato un'area nascosta nelle campagne di Grazzanise (Caserta) dove uno dei tre arrestati era intento ad alimentare il fuoco acceso in cinque fusti di ferro proprio con i rifiuti costituiti da cassette di legno in disuso e probabilmente plastica, dato il fumo di colore scuro che si sprigionava da uno dei contenitori. Nella zona i carabinieri hanno rinvenuto inoltre un cumulo di cassette per 300 metri cubi c pronte ad essere vendute e altri 400 metri cubi di cassette da smaltire. Altri rifiuti per 10 metri cubi tra plastica e legno sono stati rinvenuti sul cassone di un autocarro nella disponibilità dell'arrestato. (Ren)