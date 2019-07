Piemonte: Rgi acquisisce azienda tedesca Novum

- La RGI, azienda piemontese specializzata nella trasformazione digitale delle compagnie assicurative, ha annunciato oggi di avere acquisito il 100% di NOVUM, società tedesca che opera nello sviluppo di soluzioni software per la gestione del core business delle compagnie assicurative. Fondata ad Ivrea nel 1987, la RGI è una società indipendente che fornisce soluzioni modulari di Policy Administration System dedicate a compagnie, banche-assicurazioni, agenti, broker e promotori finanziari, per tutti i canali distributivi e tutte le linee di business. Grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto da un’azienda piemontese è stata espressa del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “In un periodo in cui troppo spesso ci troviamo a gestire la perdita di marchi storici del nostro territorio, fa particolarmente piacere apprendere di una solida azienda piemontese che acquisisce una realtà straniera e in questo caso tedesca. Un esempio della forza e delle potenzialità del tessuto imprenditoriale piemontese, capace di affermarsi oltre i nostri confini regionali e di portare al Piemonte importanti ricadute economiche e occupazionali. Ci auguriamo che notizie come questa possano ripetersi spesso”. (segue) (Rpi)