Campania: approvato dal Consiglio il regolamento per accedere agli impieghi nella giunta regionale

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal vice presidente Tommaso Casillo, ha approvato 27 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti, il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”. Sul provvedimento, la capogruppo del M5s Valeria Ciarambino e il capo dell’opposizione Stefano Caldoro, hanno evidenziato che “esso prevede un livello dei requisiti per l’accesso alla dirigenza più basso di quello previsto dalle norme nazionali ed esonera dalla prova preselettiva coloro che ricoprono incarichi dirigenziali triennali presso la Giunta, che hanno natura fiduciaria”. Nel prosieguo dei lavori, sul voto per le modifiche al Regolamento di attuazione per il governo del territorio, è venuto a mancare il numero legale e, pertanto, il vice presidente Casillo ha convocato la Conferenza dei capigruppo.(Ren)