Campania: domani la nuova riunione del Consiglio regionale (3)

- Inoltre, è previsto l’esame delle seguenti proposte di legge, richiamate ai sensi dell’art. 101 del Regolamento interno: “Disciplina delle emissioni odorigene originate da attività antropica”; “Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare”; “Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall’amianto”; “Interventi a favore della mobilità ciclistica in Regione Campania”; “Relazione di fine legislatura”. Nel prosieguo dell’ordine del giorno, l’elezione del Garante dei diritti delle persone con disabilità e l’elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo; infine, le nomine di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio dei revisori dell’azienda speciale Valisannio della Camera di commercio di Benevento, di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio dei revisori dell’azienda speciale della Camera di commercio di Caserta, Asips, e l’espressione gradimento sulla nomina Consiglio di amministrazionedi Acer, Agenzia campana edilizia residenziale, di cui alla Delibera di Giunta regionale n.269 del 21 giugno 2019. (Ren)