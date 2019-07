Bullismo: oggi all'istituto "Carducci-Trezza" di Cava de' Tirreni (Sa) la tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom (2)

- In rappresentanza della dirigente dell'istituto "Carducci – Treccia", Mena Adinolfi, è intervenuta la prima collaboratrice, Giovanna Canora, che ha ricordato "le numerose attività messe in campo dalla scuola su questi temi, a partire dal progetto 'Bullo ti annullo'. Promuoviamo la cultura della prevenzione attraverso percorsi di solidarietà. Bullismo e cyberbullismo vanno sconfitti dimostrando determinati e più forti della violenza". Per lo psicologo Paolo Landi, "è importante strutturare nelle piante organiche delle scuole la figura dello psicologo, professionalità indispensabile per agire direttamente sia con i ragazzi che con le loro famiglie, aiutando il corpo docente a riequilibrare le dinamiche all'interno delle classi". "Gli incontri con le nuove generazioni che frequentano i campi scuola estivi della Campania – ha sottolineato Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni -, si sono conclusi con un bilancio positivo sia dal punto di vista della partecipazione che per la qualità degli interventi dei relatori. Protagonisti di tutti gli appuntamenti sono sempre stati gli studenti stessi". "Ancora una volta abbiamo dimostrato la volontà delle istituzioni di essere vicine agli studenti per combattere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo - ha aggiunto - Da questa esperienza emerge tutta la volontà dei giovani di dire 'No ai bulli e alla cultura della violenza'. Un bel segnale di reazione ai tanti episodi di cronaca che hanno visto come protagonisti studenti campani". La tappa salernitana è stata arricchita dalle performance musicali eseguite dagli studenti e ha registrato in apertura un momento di forte commozione per il minuto di raccoglimento dedicato al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma con undici coltellate mentre svolgeva il proprio dovere. All'incontro hanno partecipato il maggiore Michele Avagnale, comandante della compagnia di Nocera Inferiore, il tenente Vincenzo Pessolano, comandante dei militari a Cava de' Tirreni, i docenti Antonio Mirabile e Carmela Di Giacomo, Miriam D'Amico, Giuseppe Di Maio, Anna Palombo e Iolanda Ippolito (Associazione "Forum lex"). (Ren)