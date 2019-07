Imprese: Imperiale (Stazione sperimentale industria pelli), nasce in Campania rete imprese pelli e cuoio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel settore calzaturiero, più in generale nel lavoro delle pelli, la Campania ha le caratteristiche per essere protagonista in Italia e nell'Europa. Perché nel mercato internazionale, nell'export, come sistema Paese abbiamo numeri importanti che possono solo crescere". Cosi Edoardo Imperiale, direttore generale della “Stazione sperimentale per l'industria delle pelli” che ha il suo Headquarter presso il Parco tecnologico Adriano Olivetti, ha commentato l’inchiesta giornalistica de “Il Mattino”. "I dati confermano – ha sottolineato - che l'Italia è il primo Paese produttore europeo di calzature e la Campania Regione protagonista. Qui prodotti di qualità, eccellenze, realtà imprenditoriali di grande successo. I margini sempre maggiori". Dall'esperienza della Stazione sperimentale industria pelli, il più antico Istituto di ricerca nazionale istituito a Napoli nel 1885, è nato il Politecnico del cuoio, programma che intende sostenere lo sviluppo del capitale umano all'interno della filiera della pelle, rispondendo ai reali fabbisogni delle aziende del territorio nazionale per la nascita e il potenziamento delle nuove figure emergenti nell'industria manifatturiera. "Siamo –ha dichiarato Serena Iossa, responsabile del Politecnico del cuoio – vicino alle imprese ed ai giovani, laureati e tecnici specializzati. Formiamo lavoratori capaci di giocare le sfide più innovative e moderne dell'artigianato di qualità. Tradizione e moderni processi industriali per i grandi produttori". (segue) (Ren)