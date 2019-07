Campania: Ciarambino (M5s), Estate da re e dei salernitani, stessi fornitori e nomine senza trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore De Luca è riuscito nell'intento di tramutare in strumento elettorale una manifestazione di musica lirica organizzata in una cornice unica al mondo come la Reggia di Caserta. La kermesse "Un'estate da re" anche quest'anno si caratterizza per scarsa trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici. Per la terza edizione consecutiva su quattro, l'incarico di direttore artistico è stato conferito al salernitano Antonio Marzullo, da anni segretario artistico del Teatro Verdi di Salerno. Un testimone ereditato da Daniel Oren, dal 2017 direttore artistico sempre del teatro salernitano. Docente del conservatorio Martucci, che ha sede non a caso Salerno, per assumere l'incarico Marzullo dovrebbe essere autorizzato dall'istituto di cui è dipendente, con contestuale registrazione sulla piattaforma del Miur. Procedura di cui non c'è traccia né per questa né per altre edizioni. L'unico atto documentato è la delibera di nomina da parte del Cda di Scabec, il cui presidente è il salernitano e deluchiano Antonio Bottiglieri". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, che sulla questione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, alla Procura della Corte dei conti e all'Anac, a firma anche dei consiglieri regionali M5s Michele Cammarano, Maria Muscarà, Gennaro Saiello. (segue) (Ren)