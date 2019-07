Senato: Richetti (Pd), maggioranza piega Parlamento e sue regole

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Richetti, spiega su Facebook le ragioni dell'occupazione dell'Aula di palazzo Madama da parte del gruppo del Pd. "Non ci resta che alzare le braccia in nome della Costituzione italiana - scrive -. Stanno piegando il Parlamento, le sue regole, i suoi principi. Nominano senatori in Umbria con voti presi in Sicilia nel ramo del Parlamento che deve essere eletto su base regionale. Molte leggi elettorali sono state dichiarate incostituzionali perché lesive di questo principio e loro lo aggirano con una decisione della Giunta per le elezioni. Le istituzioni - conclude - non possono essere usate come le stanze di casa propria". (Rin)