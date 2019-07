Campania: approvata dal Consiglio la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con 28 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto, la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021. Il disegno di legge è stato introdotto all’esame dell’Aula dal presidente della Commissione regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, Francesco Picarone, che ha spiegato: “con questa delibera la Giunta regionale propone di adeguare il documento di bilancio all’avanzamento delle previsioni di entrata e alla maggiore richiesta di fabbisogni finanziari rappresentati dalle Direzioni Generali. La variazione di Bilancio, sul fronte delle entrate, può contare su una serie di elementi: vi sono circa 17 milioni di euro di maggiori entrate, dovute per lo più alla riscossione della tassa automobilistica ed alla riprogrammazione delle attività di contrasto all’evasione della stessa, prevedendo l’anticipazione all’ultimo quadrimestre 2019 di una quota della campagna ingiunzioni per l’annualità 2014.Vi è ancora una maggiore entrata di circa 208 milioni di euro che va interamente a finanziare le situazioni relative al settore della depurazione, ciclo delle acque e depurazione, e al settore dei rifiuti. Circa 26 milioni di euro vengono destinati alla gestione del termovalorizzatore di Acerra che conseguono ad una rateizzazione condotta con A2A”. L’esponente del Pd ha, poi, sottolineato che “circa 20 milioni di euro provengono da un avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2018 e che la variazione di bilancio consente di dare risposte alle fasce deboli: si è provveduto a reiscrivere risorse finanziarie inerenti il 'Fondo nazionale per le non autosufficienze' annualità 2014 per euro 5.712.000,00; si autorizza la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano (Sa), si autorizza la giunta regionale ad accedere all’anticipazione di liquidità concessa da Cassa depositi e prestiti e se ne disciplina l’iscrizione in bilancio assicurandone la copertura degli oneri con le risorse iscritte in bilancio”. (segue) (Ren)