Campania: Ciaramella (Pd), presentato nuovo emendamento per lavoro degli odontoiatri

- "Oggi avviato un altro importante passo per la sburocratizzazione e il lavoro dei giovani professionisti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania Maria Antonietta Ciaramella (Pd). “Grazie al lavoro avviato con Giuliana Luciano e Giuseppe Gallo – ha proseguito Ciaramella - rispettivamente presidente e consigliere dell'associazione nazionale dentisti, Andi di Napoli, ho presentato emendamenti per alleggerire quei passaggi burocratici che appesantiscono il lavoro degli odontoiatri e anche dei comuni laddove parliamo di attività già autorizzate che spesso invece di preoccuparsi di innovare restano impelagate a produrre carta su carta per dimostrare quei requisiti che sono già stati dimostrati proprio per avere l'autorizzazione stessa. Dobbiamo eliminare i circoli viziosi della burocrazia e attivare i circoli virtuosi, quelli che consentono ai giovani di vedere ancora nelle professioni un’opportunità e nella pubblica amministrazione un alleato per la legalità e lo sviluppo non un nemico". (Ren)