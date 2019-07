Torino: M5s, Icardi fa melina sul dibattito pubblico per il Parco della Salute

- "L'assessore Icardi fa melina sul dibattito pubblico per il Parco della Salute". Così il gruppo consiliare del M5S in Regione Piemonte. "Oggi in Commissione Sanità abbiamo chiesto informazioni sulla posizione della Giunta regionale in merito a questa procedura. L'assessore si è limitato a dare una parziale lettura di un documento dell'ANAC (Autorità Anticorruzione) in cui emergerebbe, secondo l'interpretazione della Giunta, il rischio di inficiare la libera concorrenza - dicono i grillini - . E' bene chiarire che il dibattito pubblico per il Parco della Salute di Torino è stato aperto direttamente dal Ministero della Salute e, per legge, tocca alla Regione avviarlo. Il dibattito pubblico consentirebbe, finalmente, un percorso davvero partecipato per un'opera di fondamentale importanza per Torino e buona parte del Piemonte". (segue) (Rpi)