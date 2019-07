Buccino (Sa): protesta di Potere al popolo contro il ridimensionamento dell'istituto Assteas

- "Il nostro intervento non vuole rivendicare una scuola di paese ma una scuole di qualità per il territorio ovvero un istituto articolato nella proposta didattica e al passo con le esigenze degli studenti di oggi che chiedono opportunità di accesso ad una formazione complessa e eterogenea". Lo ha dichiarato Fabio Perretta della Casa del Popolo di Buccino (Sa) commentando l'iniziativa di questa mattina all'ingresso dell'Istituto d'Istruzione Superiore Assteas di Buccino per sostenere la campagna di iscrizione a scuola ed evitare il dimensionamento dell'istituto. "E' vero che la scuola conserva il consiglio di istituto - ha proseguito Perretta - ma nella sua programmazione generale se dovesse rimanere sottodimensionata come è allo stato attuate, diventerebbe un'appendice di altri istituti. Nessuno dice che al momento l'istituto Assteas è rimasto in attesa di reggente: il preside Gianpiero Cerone infatti ha visto il proprio trasferimento presso la sede dell'istituto Confalonieri di Campagna dove sarà attivo nell'organico dal 1 settembre mentre Buccino rimane scoperto e per questo motivo per tutte le attività amministrative fino al 30 agosto saranno svolte da un segretario facente funzioni. La nostra proposta politica non morirà in una polemica di comunità ma andrà avanti all'interno del dibattito sull'autonomia differenziata e sul regionalismo scolastico, un'ulteriore mannaia sulla scuola pubblica nazionale e meridionale. Solo il liceo scientifico, dal 2011 ha registrato un calo di oltre duecento iscritti". "Non consentiremo - ha concluso Perretta - che le aree interne si svuotino per mancanza di servizi e programmazione". Potere al Popolo sarà presente in tre piazze della città per continuare la raccolta iscrizioni.(Ren)