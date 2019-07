Torino: Giansanti (Confagricoltura), apprezzamento per programma agroalimentare della Regione Piemonte

- Una delegazione di Confagricoltura è stata ricevuta oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa. All'incontro, che si è svolto nella sede della Presidenza della Giunta regionale in Piazza Castello a Torino, sono intervenuti per Confagricoltura il presidente nazionale Massimiliano Giansanti, il presidente regionale Enrico Allasia, il componente della giunta nazionale Luca Brondelli di Brondello, i direttori Valter Parodi ed Ercole Zuccaro. “Al presidente Cirio abbiamo espresso apprezzamento per il programma agroalimentare della nuova amministrazione, assicurando l'impegno dell'organizzazione a un confronto costruttivo, nell'interesse del settore primario e del territorio", ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. (Rpi)