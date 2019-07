Alessandria: Poggio a Vignale Monferrato, Palazzo Callori da promuovere in chiave turistica (2)

- "Ritengo infatti doveroso ed essenziale prendere visione direttamente di come stanno procedendo i lavori, di quali siano gli step prossimi e di quali progettualità si stiano portando avanti - prosegue l'assessore Poggio - . Solo con questa conoscenza diretta, solo toccando con mano il territorio, parlando coi sindaci e con quanti lavorano per la valorizzazione della nostra meravigliosa terra, possiamo pensare ad una programmazione che al termine dei lavori previsti, miri effettivamente al rilancio del nostro patrimonio, conferendogli anche una strategica funzione attrattiva in ambito di incoming turistico. Palazzo Callori, poi, trovandosi a Vignale Monferrato, nel cuore delle terre dichiarate patrimonio Unesco, è un punto nevralgico a cui teniamo particolarmente, da valorizzare e promuovere in chiave turistica a livello internazionale: una vera e splendida porta sul Monferrato”. (Rpi)