Regione Piemonte: vitalizi, verso un risparmio di 600 mila euro all’anno

- Un risparmio annuo di quasi 600mila euro. È questa la cifra di minor esborso per l’Amministrazione, stimata applicando la rideterminazione degli assegni vitalizi, al cui iter ha dato il via stamane la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale del Piemonte. Tale riforma prevede il calcolo degli assegni vitalizi secondo il metodo di calcolo contributivo, in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019. Si tratta di adempiere alla nuova norma nazionale, la 145 del 2018, che ha un contenuto tecnico di attuazione dell’intesa e dovrà essere approvata entro il 30 settembre 2019. In caso contrario verrebbero applicate al Piemonte sanzioni quali un taglio del 20% dei trasferimenti erariali non inerenti la sanità, le politiche sociali e per le non autosufficienze e il trasporto pubblico locale. (segue) (Rpi)