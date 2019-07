Regione Piemonte: Icardi, bilancio Asl in rosso per 168 milioni, serve maggior efficienza

- Rispondendo ai quesiti dei Gruppi in IV Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, stamattina l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha ribadito la sua preoccupazione sull’andamento dei conti economici delle Aziende sanitarie locali, che chiudono i bilanci consuntivi 2018 con 161 milioni di euro di perdita. Un disavanzo per la copertura del quale, ha osservato Icardi “è stato necessario utilizzare anche i residui della gestione sanitaria accentrata degli anni precedenti”. "Ora l’attenzione si sposta sulla proiezione dei bilanci preventivi del 2019 – rileva l’assessore Icardi - che segnano una perdita di 454 milioni di euro. Chiediamo su questo fronte il massimo impegno dei manager delle Asl a rendere efficiente il sistema, in modo da garantirne la sostenibilità, tenendo conto che non potremmo più far ricorso ad altre risorse residue". (Rpi)