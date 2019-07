Castel Volturno: 1 agosto sopralluogo per verifica statica ponte Lago Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ previsto per giovedì primo agosto alle ore 10:30 un primo sopralluogo sul ponte di Lago Patria, che collega i comuni di Castel Volturno (Ce) e Giugliano in Campania (Na) chiuso da tre mesi a causa del pericolo crollo. Secondo quanto ha annunciato il consigliere comunale di Castel Volturno, Vincenzo Riccardo, sul suo profilo Facebook “le figure professionali a vario titolo coinvolte effettueranno un sopralluogo sul Ponte Lago Patria per stabilire nel dettaglio le attività da svolgere ed i tempi correlati”. In particolare “una ditta specializzata provvederà alla verifica dinamica e statica della struttura, un'altra ditta provvederà alla verifica sui materiali e le loro caratteristiche meccaniche, un geologo provvederà alle indagini geologiche e sismiche sui terreni e sulla spalla sinistra del ponte. Un ingegnere esperto di ponti che già ha redatto il progetto del ponte sul fiume Volturno, con esito positivo e finanziamento della Regione Campania per oltre un milione di euro, provvederà alla redazione di apposito studio sui risultati delle prove anzidette e redigerà le dovute conclusioni tecniche. Sarà pertanto l'ingegnere incaricato ad indicare nelle conclusioni dello studio, quali saranno i carichi consentiti sul ponte e quindi quale traffico sarà consentito e con quali restrizioni alla eventuale sua apertura”.(Ren)