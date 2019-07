Regione Piemonte: Caucino, striscione "verità per Bibbiano" sarà rimosso

- “L’esposizione sul Palazzo della Regione Piemonte dello striscione ‘Verità per Bibbiano’ è stata un’iniziativa condivisa con l’assessore Fabrizio Ricca per lanciare un forte monito a tutti i rappresentanti delle istituzioni sulla necessità di tenere alta l’attenzione su un tema delicato come l’infanzia e di condannare qualsiasi forma di abuso sui minori, nel massimo rispetto delle famiglie coinvolte e dell’operato della magistratura. L’obiettivo è stato raggiunto, e quindi lo striscione verrà rimosso”: è quanto ha dichiarato l’assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Chiara Caucino, nel corso della richiesta di informativa sulla vicenda svoltasi il 30 luglio in Consiglio regionale. Nel suo intervento Caucino si è in particolare soffermata sul fatto che “i minori rappresentano un’assoluta priorità per l’azione di governo dell’attuale Giunta regionale, tanto che è stata la prima in Italia ad istituire un assessorato che annovera una delega dedicata espressamente ai bambini, nei confronti dei quali vanno attuate politiche di tutela. In questa direzione ritengo che vada rafforzata la collaborazione con il Tribunale dei minorenni di Torino e che il Consiglio regionale debba incrementare i capitoli di bilancio riservati al controllo e alla vigilanza sui minori”. (segue) (Rpi)