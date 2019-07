Lavoro: Cantalamessa (Lega), De Luca su progetto Bros non garantisce trasparenza e legalità

- “Il presidente della Regione Campania De Luca, ancora una volta si prende gioco dei lavoratori. Infatti, De Luca deve spiegarci come mai alle selezioni non viene chiamata tutta la platea Bros, ma solo pochi ‘fortunati’! Forse è vero che le ditte aggiudicatarie si sono rivolte alle società interinali per scegliere il personale da impegnare sui progetti? Se così fosse è gravissimo, non tanto che le ditte si siano rivolte alle società interinali in quanto soggetti privati, ma che la Regione e l’Acamir non controllano che il personale chiamato per le selezioni sia solo quello che ha maturato i requisiti negli ultimi vent’anni, dalle famose 78 ore di orientamento, passando al Progetto Isola 1 e 2 per finire con l’attività di orientamento progetto ‘Platea Bros’ Dgr 492/2010”. Lo ha dichiarato in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. “Chiedo al presidente De Luca che faccia subito chiarezza sulla vicenda che tormenta migliaia di lavoratori precari che a distanza di anni non riescono ancora a vedere un lavoro stabile, ma solo inutili promesse – ha aggiunto in conclusione - Inoltre, di garantire a tutti gli iscritti di essere convocati per la selezione verificando che le procedure di accesso e le procedure di selezione siano basate sui principi di legittimità e oggettività per garantire a tutti di poter andare finalmente a lavorare senza essere scavalcati da chi non ha i requisiti richiesti”. (Ren)