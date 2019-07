Campania: Ronghi (Sud protagonista) e Nonno (FdI) su Bros, Regione garantisca lavoro a tutti

- "La Regione deve garantire la collocazione lavorativa a tutta la platea ‘Bros’, senza discriminazioni, ed escludendo chi ha perso i requisiti di appartenenza a tale percorso". È quanto scritto da Salvatore Ronghi, dirigente di "Sud protagonista", e Marco Nonno, vice portavoce regionale di FdI, in una lettera al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e per conoscenza, al prefetto di Napoli, Carmela Pagano, nella quale hanno chiesto un incontro con il vertice della Regione Campania. "La parziale soluzione della vicenda dei disoccupati di lunga durata della platea ‘Bros’, ancora una volta, sta diventando occasione di clientelismo e di una ingiusta guerra tra poveri – hanno sottolineato Ronghi e Nonno – come abbiamo più volte segnalato, ci risulta che è stata inviata a colloquio con le aziende, ai fini dell'assunzione, solo una parte della platea scelta dalla Regione senza alcun criterio e senza alcuna verifica del rispetto dei requisiti di appartenenza alla platea ‘Bros’”. Per questo, i due esponenti della destra campana hanno chiesto di "conoscere i criteri che sono stati individuati per la scelta dei candidati da sottoporre ai colloqui" e che "il presidente della Regione faccia chiarezza su alcuni aspetti di questa vicenda, al fine di garantire lavoro e dignità, senza discriminazioni, a tutti i Bros, escludendo, però, coloro che hanno perso in requisiti e, ovviamente, coloro che non li hanno mai avuti". (Ren)