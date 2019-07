Sanità: Zinzi (Misto), Giunta folgorata sulla via di Damasco. Ora impegno vero per il Policlinico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doverosa la marcia indietro della Giunta regionale. Ci auguriamo che questa folgorazione sulla via di Damasco sia motivata da una reale attenzione nei confronti della salute dei cittadini, e non da interessi politici, e che si traduca anche in un impegno in favore del costruendo Policlinico". Così in una nota il consigliere regionale della Campania del gruppo misto Gianpiero Zinzi commentando la decisione della Giunta regionale - comunicata oggi in III commissione - di ritirare l'articolo 4 del disegno di legge sulla Semplificazione. Sull'argomento il consigliere Zinzi aveva presentato un emendamento per chiederne l'abrogazione. (Ren)