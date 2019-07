Piemonte: Rgi acquisisce azienda tedesca Novum (2)

- “Siamo molto contenti che sul territorio piemontese operino aziende come la RGI - aggiungono gli assessori alle Attività Produttive, Andrea Tronzano e all’Innovazione, Matteo Marnati – che fanno crescere la nostra industria. La RGI, con sede ad Ivrea e Torino, dimostra di essere solida finanziariamente e in grado di acquisire nuove aziende estere, nello specifico la Novum, con sede in Germania. Si tratta di un esempio positivo che dà lustro a tutto il Piemonte”. (Rpi)