Sanità: Zinzi (Misto), nella legge semplificazione ennesima presa in giro del Pd a Caserta

- "Con il disegno di legge sulla semplificazione si consuma l'ennesima beffa del Pd e del centrosinistra ai danni di Caserta. Un articolo, infilato nelle pieghe del testo di legge che sarà posto all'attenzione del Consiglio regionale nei prossimi giorni, cancella ogni speranza di vedere conclusi in tempi certi i lavori per il Policlinico. Dopo anni di attese i casertani non meritano altre prese in giro. La tutela della salute viene prima di tutto". Così il consigliere regionale della Campania del Gruppo misto Gianpiero Zinzi che ha depositato un emendamento “Salva Policlinico” al Disegno di legge recante “'Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa” teso ad abrogare l'articolo 4 che mette in connessione Policlinico di Caserta ed attività estrattive. Nello specifico Zinzi ha chiesto che sia abrogata quella parte del ddl sulla Semplificazione che di fatto allontana, sine die, la data di completamento dei lavori del Policlinico, spianando di conseguenza la strada alle attività estrattive. (Ren)