Bullismo: oggi all'istituto "Carducci-Trezza" di Cava de' Tirreni (Sa) la tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Campania con la legge 11/2017 ha messo in campo uno strumento importante per combattere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Recentemente è stato pubblicato un bando regionale di 200mila euro come risorse aggiuntive ai piani sociali di zona per la realizzazione di punti di ascolto. Cerchiamo in via preventiva di contenere e poi debellare gli episodi che risultano essere in continua crescita". Lo ha detto Tommaso Amabile, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Campania (Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali) nel corso dell'ultima tappa estiva di “@scuolasenzabulli”, la campagna di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, promossa dal Corecom Campania, che si è svolta presso l'Istituto comprensivo statale "Carducci – Trezza" di Cava de' Tirreni. Gli ha fatto eco il consigliere regionale Vincenzo Maraio, il quale ha evidenziato che “la Campania è stata la prima Regione d'Italia a promulgare una legge specifica sul bullismo. Ma le norme da sole non bastano! Occorre alimentare iniziative sui territori, promuovendo campagne di sensibilizzazione, come è accaduto in questi mesi concretamente. Uno dei nostri obiettivi principali è far crescere la cultura del rispetto e della legalità tra i giovani". L'assessore comunale alle Politiche Sociali, Antonella Garofalo, ha ribadito come "il bullismo sia fondamentalmente un problema di solitudine che si incardina tra il mondo dei giovanissimi e quello degli adulti. I ragazzi devono sapere che le istituzioni ci sono e possono intervenire. Li dobbiamo rassicurare". (segue) (Ren)