Regione Piemonte: Gabusi nuovo presidente Aipo (2)

- Nell’assumere il nuovo incarico, l’Assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi ha sottolineato l’importanza dell’AIPo per lo sviluppo dei territori toccati dal fiume Po. "Sono onorato – ha dichiarato Gabusi – dell’incarico assegnatomi. Il Po nasce nella mia regione nel versante settentrionale del Monviso da alcune sorgenti, di cui la più famosa è il Pian del Re, a 2020 metri. L’amore per il fiume e i suoi affluenti è perciò particolarmente sentito dai piemontesi, che ne conoscono bene il valore paesaggistico, culturale e turistico e apprezzano le opportunità di attività, anche commerciali e lavorative, che questo gigante dell’acqua offre da secoli ai territori che attraversa. L’AIPo ricopre un ruolo essenziale nella manutenzione e nello sviluppo del Po e del suo bacino, per cui confermo fin d’ora il mio impegno affinché il nostro bel fiume venga tutelato e mantenuto in buona salute. Sono consapevole che le condizioni economiche attuali consentono di attuare solo una parte delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività legate al sistema fluviale, per cui punteremo a valorizzare ed efficentare ciò che è possibile realizzare". (Rpi)