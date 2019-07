Carabiniere ucciso: Cesaro (FI), oggi stop polemiche. Rispettiamo dolore famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onore, rispetto ed eterna gratitudine per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, eroe italiano. Almeno per oggi nessuna polemica: rispettiamo il dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari. Ciao Mario, riposa in pace". Così in un post su Facebook, in occasione dei funerali di Stato del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. (Ren)