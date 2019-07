Ambiente: Amato, Arienzo (Pd), salvaguardare e migliorare il mare del golfo di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i lavori relative alla sistemazione delle fogne e dei collettori sulla collina dei Camaldoli fino a Chiaiano l'Assessore si è impegnato a far sì che, nei tempi più rapidi possibili, si sblocchi il pagamento degli espropri relativi al primo lotto per consentire l'avvio del cantiere e una veloce prosecuzione delle opere. Per il secondo lotto si lavorerà per implementare le risorse umane all'interno dell'ufficio comunale che si occupa di espropri, al fine di completare gli atti necessari per l'approvazione da parte del progetto esecutivo dell'opera". Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Campania del Pd Enza Amato e il consigliere comunale del Pd Federico Arienzo a margine dell’incontro avuto con l'assessore comunale all'Ambiente e alle fognature Raffaele del Giudice per esaminare alcune criticità relative alle opere in cantiere o in itinere per migliorare le reti di fognature e di collettamento ai Camaldoli e lungo il litorale di Napoli est facendo seguito alle sollecitazioni e agli atti prodotti dal Pd nelle sedi istituzionali. "Per il litorale di Napoli Est l'assessore ha ribadito la propria attenzione per una conclusione rapida dei lavori relativi alla sistemazione del secondo lotto dell'alveo Volla e a far sì che si sblocchi l'iter per l'avvio dei lavori di sistemazione della rete fognaria del tratto di corso San Giovanni da Vigliena al nuovo depuratore. Auspichiamo –hanno ribadito gli esponenti Pd – un avanzamento rapido dei lavori del collettore dal Molosiglio fino alla Marinella. Sono tutti interventi che, se conclusi, avranno un rilevante effetto per ridurre il carico inquinante del litorale di San Giovanni e di Licola, dove sfocia l'alveo Camaldoli". (segue) (Ren)