Alessandria: Poggio a Vignale Monferrato, Palazzo Callori da promuovere in chiave turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, si è recata questa mattina a Vignale Monferrato (Alessandria), per effettuare un sopralluogo a Palazzo Callori, oggetto di lavori di riqualificazione e ristrutturazione nell’ambito dei progetti finanziari dai Fondi Europei POR_FESR 2014-2020, sull’Asse V “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale in aree di attrazione di rilevanza strategica, per consolidare e promuovere processi di sviluppo” ed in particolare a valere sulla misura della “valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte in ambito residenze reali e siti Unesco”. L’Assessore Poggio è stata accompagnata dall’On. Lino Pettazzi, parlamentare del territorio e membro della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e accolta dal Sindaco di Vignale Monferrato, Tina Corona. “Nell’ambito delle attività programmate per i primi 90 giorni di mandato - ha dichiarato l’assessore Poggio –, credo rivestano un ruolo fondamentale le visite al patrimonio storico e architettonico della Regione, oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione, grazie anche a progetti finanziati dai Fondi Europei, in questo caso il POR_FESR". (segue) (Rpi)