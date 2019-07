Asti: Carosso incontra amministratori Unioni montane a Vesime, "il futuro è anche nel turismo"

- Stamattina, nella sala del Consiglio comunale di Vesime (Asti), il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, ha incontrato, insieme ai tecnici della Regione, gli amministratori locali della Unione Montana Langa Astigiana e dell’Unione Montana Alta Langa, per confrontarsi con loro sulle esigenze del territorio in vista della definizione del piano di sviluppo rurale 2021-2027. Dalla discussione, che in realtà ha spaziato dall’agricoltura, alla viabilità, al turismo, è emerso, oltre che un apprezzamento per il metodo inaugurato dalla Giunta Cirio di ascoltare i territori, l’importanza di dotare questa zona di adeguate vie di comunicazione e di immaginare per essa un futuro anche turistico, con progetti costruiti ad hoc, aiutando soprattutto i giovani che intendano creare aziende in loco e quindi ricchezza. (Rpi)